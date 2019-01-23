В Благовещенске из-за коммунальной аварии на два дня перекрыли участок улицы Артиллерийской
Водителей просят искать объездные пути
Изменить размер текста:
В Благовещенске произошла авария на сетях теплоснабжения. Это случилось на улице Артиллерийской между улицами Амурская и Зейская. В связи с устранением аварии на этом участке с 23 января ограничили движение транспорта. Ограничение будет действовать до 25 января.
- Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, - сообщает пресс-служба мэрии.