2019-01-23T05:21:04+03:00
Общество

В Благовещенске из-за коммунальной аварии на два дня перекрыли участок улицы Артиллерийской

Водителей просят искать объездные пути
Полина ОЗЕРОВА
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В Благовещенске произошла авария на сетях теплоснабжения. Это случилось на улице Артиллерийской между улицами Амурская и Зейская. В связи с устранением аварии на этом участке с 23 января ограничили движение транспорта. Ограничение будет действовать до 25 января.

- Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты для движения, - сообщает пресс-служба мэрии.

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