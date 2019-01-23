2019-01-23T10:31:29+03:00
История современности

В Приамурье сельскую школу хотят назвать в честь Героя Советского Союза Альберта Слюсаря

Для этого местные власти ищут его дочь
Юлия ГОМАН
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Школе в селе Среднебелая Ивановского района планируют присвоить имя выдающегося человека - Альберта Слюсаря, Героя Советского Союза. С такой инициативой выступили амурский минобр и ДВОКУ. Альберта Евдокимовича не стало в 2017 году, поэтому, чтобы присвоить имя героя сельской школе, надо получить письменное разрешение от его близкого родственника. Сейчас инициаторы ищут адрес его дочери. Женщина живет в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Приамурья.

Предложение о присвоении имени поступило не случайно, поскольку Альберт Евдокимович родился именно здесь, в Среднебелой, в 1939 году. Окончив школу, он поступил в ДВОКУ, затем служил в ВДВ и участвовал в боевых действиях в Афганистане. Был награжден медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. Позже Альберт Слюсарь 11 лет возглавлял Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. О родном селе он не забывал, да и нынешние ученики и учителя его бывшей школы о нем хорошо знают.

- Человек очень вежливый, приятный, простой в общении. Дети смотрели на него, затаив дыхание. Он рассказывал не только о своей военной жизни, но и о том, что такое Родина, о любви к ней, - так вспоминает встречу с ним директор школы Ольга Сучкова.

К слову, совсем недавно в Благовещенске выбирали имя для аэропорта. В первоначальный список входило и имя Альберта Слюсаря, но в финальное голосование оно не вышло.

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