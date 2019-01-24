Благовещенских школьников научат основам космонавтики и картографии

СЕГОДНЯ 03:55 2019-01-24T03:55:33+03:00

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В Благовещенске юные любители физики, математики и других точных наук могут получить дополнительное образование в детском технопарке «Кванториум». Напомним, здесь есть несколько направлений, причем на одно из них - «РобоКвантум» набор уже завершен. А вот записать ребенка на такие направления, как «КосмоКвантум», «ГеоКвантум», «ЭнерджиКвантум», «Хай-текКвантум» еще возможно.

К примеру, в «КосмоКвантуме», как следует из названия, дети будут изучать физико-математические основы космонавтики, а также электротехники, радиотехники и электроники. А еще ребята смогут сами сконструировать малый искусственный спутник! Не менее интересно направление «ГеоКвантум». Здесь школьников научат дистанционному зондированию Земли, картографии и проектированию виртуальных карт местности. Занятия для детей проводятся бесплатно.

Расписание занятий составят в начале февраля. Анкеты принимаются от всех желающих, однако по некоторым направлениям важен возраст ребенка и его базовые знания. Чтобы записаться, нужно отправить заявку по адресу: kvantorium28@mail.ru. Скачать анкету можно по ссылке: https://yadi.sk/i/tTxOTWfvdAXqhQ или зайти на сайт: http://amur-iro.ru/kvantorium.html.