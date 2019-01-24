Коммунальная авария превратила улицу в Благовещенске в каток
Вечером 23 января в районе кинотеатра «Харбин» произошел порыв на водоводе. Жители одного из домов по ул. Кантемирова, 17 остались без воды, а на улице случился настоящий потоп.
Очевидцы рассказывают, что вечером из одного люка в микрорайоне начала без остановки хлестать вода. Люди, которые возвращались домой, не знали, как перейти улицу, и шли прямо через огромную лужу. Некоторые поскальзывались и падали в воду.
По словам местных жителей, за ночь на месте порыва образовался каток, несмотря на то, что тротуар и проезжую часть посыпали песком. В настоящее время специалисты АО «Амурские коммунальные системы» работают над устранением порыва, уточнили в пресс-службе.
Пока же пешеходам и автомобилистам приходится передвигаться с опаской.