2019-01-24T06:00:07+03:00
Происшествия

Коммунальная авария превратила улицу в Благовещенске в каток

Специалисты продолжают устранять последствия происшествия
Юлия Гачечиладзе
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Люди, которые возвращались домой, не знали, как перейти улицу, и шли прямо через огромную лужу.Люди, которые возвращались домой, не знали, как перейти улицу, и шли прямо через огромную лужу.Фото: Предоставлено очевидцем
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Вечером 23 января в районе кинотеатра «Харбин» произошел порыв на водоводе. Жители одного из домов по ул. Кантемирова, 17 остались без воды, а на улице случился настоящий потоп.

Очевидцы рассказывают, что вечером из одного люка в микрорайоне начала без остановки хлестать вода. Люди, которые возвращались домой, не знали, как перейти улицу, и шли прямо через огромную лужу. Некоторые поскальзывались и падали в воду.

По словам местных жителей, за ночь на месте порыва образовался каток, несмотря на то, что тротуар и проезжую часть посыпали песком. В настоящее время специалисты АО «Амурские коммунальные системы» работают над устранением порыва, уточнили в пресс-службе.

Пока же пешеходам и автомобилистам приходится передвигаться с опаской.

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