В Благовещенске в выходные будет аномально тепло

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-24T08:08:09+03:00

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Вместо крещенских морозов амурские синоптики обещают в ближайшие дни потепление. Температура воздуха в выходные в Благовещенске прогреется до -6 градусов. Местами по области на термометрах отметки достигнут -3-4 градусов. Причина такого подарка от природы для ученых вполне объяснима.

- Идет активная циклоническая деятельность над восточными морями, и на материк происходит заток теплого воздуха, - объясняет ведущий синоптик амурского Гидрометцентра Ольга Четырина. - Традиционный для данного времени сибирский антициклон пока не может вступить в свои права. Мы ждем в ближайшие сутки прохождение по южным районам области циклона: выпадет небольшой снежок. А вслед за ним 27 и 28 числа будет еще одно прохождение циклона, также по южным районам. 28 числа прогнозируем смену направления ветра на южный - юго-западный. Хотя в пятницу и субботу ожидается довольно ветреная погода, все-таки будет достаточно тепло. Температуры для января будут более чем «демократичные».

По словам синоптиков, в третьей декаде января большинство районов Амурской области ждет превышение среднесуточной температуры на 1-5 градусов. Но радоваться долго нам не дадут: морозы вернутся с 30 января.