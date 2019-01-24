В Приамурье на трассе в 35-градусный мороз застряли два человека
В неприятную ситуацию попали жительница Бурятии и житель Китая, когда они ехали на легковом автомобиле по дороге Олекма - Хани в Тындинском районе Приамурья. В 20 километрах от поселка Олекма у них сломалась машина - заглохла прямо на ходу. Сообщение об этом поступило на телефон службы «112». На помощь застрявшим на личном автомобиле отправились начальник пожарного поста при ПЧ - 22 и водитель-пожарный.
- Водитель и пассажир закрыли автотранспорт, забрали документы и двинулись пешком в сторону ближайшего поселка. По словам пострадавших, они шли четыре часа. Температура воздуха не менее -35 градусов. Примерно в 13 километрах от Олекмы их обнаружили пожарные и доставили в расположение пожарного поста, - сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
К счастью, прогулка по морозу на их самочувствии не сказалась, от медицинской помощи мужчина и женщина отказались. Сейчас решается вопрос об эвакуации машины, сами путешественники все еще находятся в гостях у амурских пожарных.