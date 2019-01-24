В Приамурье на границе задержали КамАЗ с тайником, набитым контрабандой

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-24T10:51:27+03:00

Товар, скрытый от пограничного и таможенного контроля. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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КамАЗ с контрабандой задержали на пункте пропуска в селе Поярково сотрудники Амурского погрануправления и Благовещенской таможни 22 января. За рулем большегруза находился 48-летний мужчина.

При осмотре КамАЗа выяснилось, что в нем есть тайник. А в нем - около 25 литров спиртосодержащей продукции, запчасти к грузовикам и более 15 комплектующих наборов к промышленным шлифовальным машинам. Все это мужчина пытался провезти в России, скрыв от пограничного и таможенного контроля.

КамАЗ с тайником задержали на пункте пропуска в Поярково. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

- В отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.16.1 КоАП РФ. Изъятые предметы переданы для проведения экспертизы, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.