Хозяина приюта «Дружок» в Чигирях заключили под стражу на два месяца

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-24T14:37:42+03:00

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Ждать суда Вячеслав Золотарев будет за решеткой. Такое решение принял Благовещенский районный суд сегодня, 24 января. Хозяина скандально известного приюта для собак «Дружок» в селе Чигири заключили под стражу на два месяца. Напомним, задержали его благовещенские полицейские вчера, 23 января. На предпринимателя завели уголовное дело по подозрению в жестоком обращении с животными - п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ.

О заключении подозреваемого под стражу на время следствия ходатайствовал следователь, прокуратура его поддержала. Суд просили учесть характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности задержанного и повышенный общественный резонанс, сообщает прокуратура Амурской области.

Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на особом контроле областной прокуратуры. Напомним, в приюте от голода умерли почти 50 собак, которых ранее отловили в рамках муниципального контракта.

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Скандал вокруг приюта для бездомных животных «Дружок», в названии которого нынче чувствуется привкус горькой иронии, и не думает утихать. Сам предприниматель находился в другой стране, когда вокруг «Дружка» и погибших от истощения собак разгорался скандал и проводились проверки прокуратуры (читать дальше).