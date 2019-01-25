Благовещенцев приглашают на праздник мороженого
Знаете ли вы, что у эскимо есть официальный день рождения? Он отмечается 24 января - именно в этот день в далеком 1922 году американец Христиан Нельсон запатентовал свое изобретение - покрытое шоколадной глазурью сливочное мороженое. Правда, выглядело оно сначала не так, как сейчас. Немного позже другой изобретатель - Фрэнк Эпперсон - начал выпускать замороженный фруктовый лед на палочке. Эту идею в 1934 году у него переняли производители эскимо, после чего любимое лакомство и приобрело современный вид.
В честь Дня эскимо в Благовещенске пройдет праздник мороженого. Организаторы обещают гостям конкурсы и викторины, подвижные игры. Ну и какой же праздник может обойтись без угощения? Конечно же, на десерт будет мороженое. Спешите, количество билетов ограничено!
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
26 января в 12.00
Цена билетов: 150 рублей.