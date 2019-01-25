В Благовещенске студентов и педагогов ДальГАУ срочно эвакуировали

СЕГОДНЯ 04:05 2019-01-25T05:49:46+03:00

По словам очевидцев, к университету подъехали спасатели, полиция и другие службы

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Сегодня утром, 25 января, из корпусов Дальневосточного госуниверситета эвакуировали всех студентов и преподавателей. Об этом в редакцию «КП» сообщили очевидцы.

- Студентов распустили до конца дня, преподавателей - до часу дня. Говорят, что все серьезно, но конкретно что случилось, не говорят, - рассказал наш читатель, находившийся на месте событий.

Также, по словам очевидцев, на месте работают все спецслужбы. ГИБДД перекрыли улицы, работают сотрудники МЧС, скорой помощи.

Аналогичная информация поступает также из Белогорья - об эвакуации в местной школе. По словам амурчан, эвакуируют людей также из АмГУ.

Официально информацию компетентные органы пока не комментируют. Наш корреспондент позвонил на справочный телефон управления ФСБ как частное лицо, где ему сообщили, что идут проверки по поводу массовой рассылки сообщений в мессенджерах.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Ранее волна массовых эвакуаций прокатилась и по другим городам. К примеру, во Владивостоке 23 января эвакуировали школьников и посетителей торговых центров.

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