Около 40 тысяч студентов учатся в Амурской области

СЕГОДНЯ 07:20 2019-01-25T07:20:39+03:00

Каждый год из вузов и ссузов выпускаются около 8 000 тысяч молодых специалистов

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Ко Дню российского студенчества министерство образования Приамурья подсчитало, сколько студентов учатся у нас в области. Как выяснилось, в 16 профессиональных образовательных организациях (колледжи и т.д.) учатся более 20 тысяч человек, еще около 20 тысяч студентов числятся в пяти амурских вузах и четырех филиалах других организаций высшего образования.

Каждый год из вузов и ссузов Приамурья выпускаются около 8 000 тысяч молодых специалистов. Большая часть из них остается жить и работать в регионе.

- В Приамурье проводится целый комплекс мероприятий, направленный на реализацию молодежных инициатив, кроме того действуют меры финансовой поддержки: студентам выплачиваются стипендии Муравьева-Амурского, самые активные и инициативные представители молодежи области получают губернаторские премии, также региональным минобрнауки организовываются конкурсы грантов, - сообщает пресс-служба министерства.