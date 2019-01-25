2019-01-25T08:29:36+03:00
Здоровье

Имя Александр у амурских родителей остается одним из самых популярных уже 10 лет

Из необычных и редких имен для детей в прошлом году выбирали Ратмира, Архипа, Агату, Меланью и другие
Дарья ПРОКОПЬЕВАПолина ОЗЕРОВА
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За прошлый год в регионе родилось 8955 малышей. Фото: благовещенск.рфЗа прошлый год в регионе родилось 8955 малышей. Фото: благовещенск.рф
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Статистику по самым популярным и, наоборот, редким именам для новорожденных за 2018 год подвели в управлении ЗАГС по Амурской области. Как выяснилось, на экзотику амурских родителей, конечно, тянет, но без фанатизма. Так, на протяжении уже десяти лет в лидерах остается простое и понятное имя Александр.

- Также для мальчиков часто выбирали имена Станислав, Данил, Максим, Дмитрий и Никита. В именах для девочек на протяжении пяти лет сохраняется та же традиция. По-прежнему популярны имена Софья, Кристина, Анастасия, Дарья, Арина и Милана, - рассказала начальник управления Наталья Томилова.

Из редких и необычных имен в Приамурье сотрудники управления могут отметить следующие: Ратмир, Сава, Архип, Гордей, Мирон и Савелий - для мальчиков; Агата, Николь, Меланья, Василина, Элина, Ярослава - для девочек.

Кстати, по данным областного правительства, за прошлый год в регионе родилось 8955 малышей. Большинство из них - мальчики (4620 младенцев). Впрочем, девочки отстали ненамного - 4275. Сообщается также, что в 2018 году в Приамурье было зарегистрировано 86 двоен и две тройни.

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