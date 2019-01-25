2019-01-25T11:17:56+03:00
Общество

В Михайловском районе Приамурья частично сняли карантин по бешенству

Новых случаев заболевания в области не было с декабря
Юлия ГОМАН
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Карантин по бешенству частично сняли в Михайловском районе. Постановление об этом подписал губернатор области.

«На сегодняшний день карантин сняли в селе Поярково, где была выявлена больная лошадь, и в семи лесных зонах (бешеные лисы). В очагах предварительно провели все необходимые мероприятия», - сообщается на странице управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области в «Инстаграме».

Также ведомство отмечает, что с декабря в области не было зафиксировано новых случаев бешенства.

Напомним, именно в Михайловском районе в ноябре 2018 года зафиксировали первый за много лет случай бешенства. Опасный вирус нашли у коровы в одном из хозяйств. Позже бешенство нашли еще у нескольких сельскохозяйственных и диких животных - лисиц и енотовидных собак в Михайловском, Константиновском, Октябрьском и Завитинском районах Приамурья.

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