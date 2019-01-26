2019-01-26T04:18:37+03:00
Происшествия

Две чиновницы в Приамурье получили зарплату за учителей и 3,5 года лишения свободы

Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Завитинский районный суд вынес приговор двум сотрудницам «Централизованной бухгалтерии» Завитинского района. Начальница и бухгалтер учреждения подделывали платежные документы, чтобы получать фиктивную зарплату.

- В суде установлено, что злоумышленницы, по предварительной договоренности, изготавливали подложные платежные поручения на перечисление заработной платы, в которых указывали себя в качестве работников школ и детских садов. Заявки на оплату платежных поручений чиновницы передавали в финансовый отдел Завитинского района. В результате на счета каждой из осужденных ежемесячно поступало от 20 до 30 тысяч рублей. Всего осужденные незаконно обогатились на сумму более 1,2 миллиона рублей, - говорится на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Женщин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Каждую из них приговорили к лишению свободы сроком на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также с осужденных взыскан ущерб, причиненный бюджету Завитинского района.

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