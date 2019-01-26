В Приамурье пособие при усыновлении ребенка-инвалида повысится до 133,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 07:02 2019-01-26T07:02:00+03:00

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С 1 февраля будет проиндексирован размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Максимальная сумма составит порядка 133,5 тысячи рублей.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения Амурской области, при усыновлении детей-инвалидов, детей старше 7 лет, а также братьев и сестер сумма пособия составит примерно 133,5 тысячи рублей. Во всех других случаях единовременное пособие будут выплачивать в размере 17,4 тысячи рублей. Выплаты будут производиться с учетом районного коэффициента.

Пособие при передаче ребенка в семью выплачивается органами соцзащиты по месту жительства одного из усыновителей, опекунов или приемных родителей.