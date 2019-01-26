Прием заявок на «Лыжню - 2019» в Благовещенске начнется 6 февраля

СЕГОДНЯ 07:23 2019-01-26T07:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

День здоровья «Лыжня - 2019» состоится 9 февраля в районе второго Владимировского озера. Для участия необходимо подать заверенную врачом заявку. Прием стартует 6 февраля.

К участию в соревнованиях приглашают всех желающих, допущенных по состоянию здоровья. Им предложат на выбор несколько дистанций: для детей 2008 года рождения и младше - 2019 метров, для юношей и девушек 2001 года рождения и моложе - 5 километров, для мужчин 2000 года рождения и старше - 10 километров, для женщин 2000 года рождения и старше - также 10 километров.

Кроме того, любой участник сможет пройти дистанцию в 2019 метров без подведения итогов.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Благовещенска, заявки будут приниматься мандатной комиссией 6-8 февраля с 10.00 до 18.00. Она находится в Управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска по адресу: улица Ленина, 97. Телефон для справок: (4162) 99-17-65.

Также прием заявок продолжится 9 февраля с 9.00 до 11.30 на месте проведения соревнований.