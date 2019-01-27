Парня, который украл игрушки и часы из цветочного салона в Благовещенске, вычислили

СЕГОДНЯ 06:45 2019-01-27T06:50:22+03:00

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Вчера, 26 января, в благовещенском интернет-паблике разместили видео, на котором парень ворует вещи из магазина. В комментариях к событию сообщили, что молодой человек украл из цветочного салона по адресу Амурская, 174 две игрушки и часы.

- Если обладаете информацией кто это, просим связаться с нами. Вознаграждение и анонимность гарантируем, - написали в комментарии к видео сотрудники салона.

В городской полиции сразу же отреагировали на данное сообщение.

- По данному факту полиция проводит проверку, - пояснила ситуацию специалист по связям с общественностью МО МВД «Благовещенский» Татьяна Кутека. – В ближайшие дни мы сообщим о результатах этого дела.

Оказывается, парень, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, уже не первый раз заходил в магазин за покупками. За две ночи он смог украсть две игрушки и часы на сумму около 4 тысяч рублей.

- На самом деле кража произошла полторы недели назад, - рассказывает сотрудник службы безопасности цветочного салона. – Вчера, как только видео появилось в сети, всех, кто участвовал в краже сдали. Завтра мы передадим все данные полиции.

По словам работников салона, парню чуть больше 20-ти лет и он спортсмен.

- С тем товарищем, который нам сдал вора мы будем решать вопрос с вознаграждением в понедельник, - продолжает сотрудник магазина. – На самом деле, много кто откликнулся на видео. Ведь лицо молодого человека на видео определяется очень хорошо.