2019-01-27T09:52:21+03:00
Происшествия

В Благовещенске перебои с Интернетом

Горожане жалуются, что в некоторых магазинах ничего не купишь по карте
Евгения НИФОНТОВА
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Перебои с Интернетом в Благовещенске начались сегодня, 27 января, в районе обеда. Абоненты, подключенные к провайдеру «Ростелеком», стали жаловаться на отсутствие Сети.

Благовещенцы в некоторых магазинах и отделах торговых центров не могли рассчитаться с продавцами по карте. Например, об этом сообщили посетители ТРЦ «Острова» и других торговых точек.

- У меня дома сегодня Интернет «глючит», - говорит благовещенка Дарья. – Зашла на сайт провайдера, там написали, что это из-за аварии. Ходила в «Товары для дома» - там расчет по картам не работал.

Компания «Ростелеком» пояснила, почему у некоторых отрезало Интернет. Об этом сообщается на официальной странице провайдера в соцсетях. «Уважаемые абоненты! Доводим до Вашего сведения, что 27.01.2019 г. в 11:50 у магистрального провайдера Ростелеком произошла авария. В связи с этим наблюдается деградация услуги доступа в сеть Интернет. Сроки восстановления устанавливаются. Приносим извинения за доставленные неудобства».

Один из пользователей в обсуждении темы поинтересовался, будет ли компания выплачивать из-за аварии компенсацию своим абонентам. Но, главное, всех интересует: когда устранят аварию.

- На данный момент ведутся общие технические работы. Ориентировочная дата завершения работ 27 января 2019 года, - пояснил представитель компании «Ростелеком».

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