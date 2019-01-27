2019-01-27T12:21:14+03:00
Происшествия

На Бурейском водохранилище готовится очередной подрыв на месте схода оползня

За последние сутки в район доставлено около 40 тонн инженерных боеприпасов
Евгения НИФОНТОВА
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Военные специалисты подготавливают дополнительно 100 шурфов для очередного подрыва обрушившейся скальной породы на Бурейском

- Планируется, что подрыв третьего слоя обрушенных скальных пород специалистами сводного отряда будет проводиться в начале следующей недели. Ранее были проведены подрывы двух слоев скальной породы с применением сосредоточенных зарядов общей массой 20 тонн, что позволило пробить затор на 6 метров в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину, - сообщается на сайте interfax-russia.ru.

За последние сутки, по данным агентства, в район подрывных работ армейской авиацией было доставлено около 40 тонн инженерных боеприпасов, в том числе около 19 тонн взрывчатых веществ и около 350 кумулятивных зарядов.

- Силами инженерно-дорожной группы, оснащенной двумя инженерными машинами разграждения, экскаватором и бульдозером, ведутся работы по оборудованию и проведению дороги от н.п. Ушман Верхнебуреинского района к месту обрушения скальных пород (около 80 км). На сегодняшний день уже пройдено около 60 км, - сообщают военные.

Всего к выполнению задач привлекается более 500 человек, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Напомним, что 11 декабря 2018 года произошло обрушение скалы в Бурейское водохранилище. Для расчистки русла и проведения буровзрывных работ задействованы силы и средства Минобороны России.

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