В Благовещенске мошенники под видом прокуроров просят предпринимателей «пополнить баланс»

СЕГОДНЯ 04:09 2019-01-28T04:09:20+03:00

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Телефонные мошенники снова атакуют благовещенских предпринимателей. На этот раз под видом сотрудников прокуратуры. На днях в прокуратуру Благовещенска обратилась представительница одного из частных медцентров. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, сказав, что он сотрудник ведомства, и что ей надо перечислить 15 тысяч рублей на сотовые телефоны трех работников прокуратуры в Благовещенске.

- Необходимость перечисления денежных средств, неизвестный обосновал тем, что в прокуратуре в настоящее время рассматривается жалоба пациентки на действия врачей указанной клиники. Кроме того, неизвестный пояснил, что с чеками, подтверждающими оплату, необходимо явиться в прокуратуру города, для возмещения понесенных расходов, - сообщает прокуратура Амурской области.

Поскольку подобные случаи в городе в последнее время участились, настоящие сотрудники прокуратуры просят предпринимателей быть бдительными. А еще напоминают, что работники ведомства не могут по закону обращаться к людям с любыми просьбами, которые бы касались денег. Поэтому, если вам кажется, что вас пытаются поймать на крючок мошенники, обращайтесь в полицию.