2019-01-28T04:48:51+03:00
Происшествия

В Благовещенске ищут водителя на джипе, который сбил пешехода

Человек переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Полина ОЗЕРОВА
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Благовещенская полиция разыскивает водителя, по вине которого пострадал пешеход. ДТП случилось вечером 27 января в областном центре на перекрестке Калинина-Забурхановская. Неизвестный водитель, предположительно, на белом джине наехал на человека, который переходил через дорогу на зеленый сигнал светофора. С места ДТП он скрылся и был объявлен в розыск. По информации ГИБДД, в номере разыскиваемого джипа есть цифры «444», также у машины повреждено зеркало заднего вида справа.

- Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию об этом просим сообщить в группу розыска по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть: 42-52-62, - сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

К слову, водителей, которые уезжают с места ДТП, ждет лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

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