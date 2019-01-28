В Благовещенске ищут водителя на джипе, который сбил пешехода

СЕГОДНЯ 04:48 2019-01-28T04:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Благовещенская полиция разыскивает водителя, по вине которого пострадал пешеход. ДТП случилось вечером 27 января в областном центре на перекрестке Калинина-Забурхановская. Неизвестный водитель, предположительно, на белом джине наехал на человека, который переходил через дорогу на зеленый сигнал светофора. С места ДТП он скрылся и был объявлен в розыск. По информации ГИБДД, в номере разыскиваемого джипа есть цифры «444», также у машины повреждено зеркало заднего вида справа.

- Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Любую информацию об этом просим сообщить в группу розыска по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть: 42-52-62, - сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

К слову, водителей, которые уезжают с места ДТП, ждет лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.