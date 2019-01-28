2019-01-28T09:22:27+03:00
Происшествия

В Свободном из-за экскаватора целый район города остался без тепла

Тяжелая техника повредила теплотрассу [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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Теплотрассу, обеспечивающую теплом жилой район, пришлось остановить.Теплотрассу, обеспечивающую теплом жилой район, пришлось остановить.Фото: Скриншот с видео
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Порядка 60 домов в городе Свободном Амурской области остались без тепла из-за коммунальной аварии. Сообщение об этом поступило в администрацию города в 11 утра 28 января. На улице 50 лет октября во время работ по обустройству канализационного коллектора тяжелой техникой случайно повредили трубу теплотрассы. В итоге здесь образовался порыв.

Теплотрассу, обеспечивающую теплом жилой район, пришлось остановить. На устранении аварии работает техника сразу двух предприятий. На место выехал глава Свободного Владимир Константинов.

- Дома запустят по кольцевой линии и к 14-15 часам в большую часть домов тепло будет подано. Отопление еще семи домов будет запущено к вечеру. На улице уже тепло и размораживания систем не будет. На градус-два температура в домах, возможно, упадет, но значительного похолодания в квартирах не будет - порыв устраняется в самом оперативном режиме, - прокомментировал Владимир Константинов после осмотра места аварии.

Об этом сообщается на официальной странице администрации Свободного в «Инстаграме». В комментариях под этой записью некоторые горожане волнуются, что к вечеру придется по дому ходить в верхней одежде. Впрочем, другие их успокаивают: «Что за паника? Нормально все будет. Не в первый раз рвут. У главы все на контроле - значит сделают».

В Свободном устраняют порыв на теплотрассе, из-за которого без тепла остались 60 домов.Видео: instagram.com/presssluzhba_svb

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