В Благовещенске загорелся газовый баллон, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-28T09:46:54+03:00

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Сегодня днем, 28 января, на территории «Хладокомбината» в столице Приамурья случился пожар. Здесь загорелся газовый баллон. В результате инцидента пострадали три человека.

- Оперативно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения города. В настоящее время открытое горение ликвидировано, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Сейчас пожарные проливают водой помещение, в котором находился загоревшийся баллон, чтобы его охладить.

К слову, это не единственный инцидент с газовыми баллонами в Приамурье за последнее время. Напомним, в конце декабря благовещенские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении сотрудника газоснабжающей организации. По версии следствия, по вине мужчины, в одном из частных домов города загорелась летняя кухня (воспламенился газ из баллона), а жительница дома получила ожоги.