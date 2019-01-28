Пожар на территории «Хладокомбината» в Благовещенске случился из-за нарушения техники безопасности

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-28T12:53:49+03:00

Склад, в котором загорелся газовый баллон, находится в аренде у другой компании

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Руководство благовещенского «Хладокомбината» прокомментировало случившийся сегодня, 28 января, пожар. Напомним, на территории предприятия загорелся газовый баллон, пострадали три человека – их увезли на «скорой» с ожогами. Как выяснилось, склад, где это случилось, арендует сторонняя организация, и он находится в ее ведении.

«В социальных сетях появилась информация, что это был взрыв. Спешим опровергнуть данное заявление. Это было бытовое возгорание в результате нарушения техники пожарной безопасности», - говорится в официальном пресс-релизе от «Хладокомбината».

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты. Проверку по факту пожара начала также прокуратура.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Амурской области.