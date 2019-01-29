Амурчан приглашают поучаствовать в научном шоу «Science Slam Благовещенск»

СЕГОДНЯ 01:51 2019-01-29T01:51:09+03:00

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Молодые благовещенцы, увлекающиеся наукой, смогут продемонстрировать свои таланты на научном шоу.

- Научное шоу «Science Slam Благовещенск» направлено на вовлечение молодежи в интеллектуальное творчество, развитие научной среды и популяризацию исследований, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Заявки на участие будут принимать до 30 января по электронной почте ormblag@mail.ru. Во время своего выступления молодые ученые должны будут представить научный проект не более чем за 10 минут. Презентации зрители шоу будут оценивать аплодисментами - их громкость зафиксируют шумометром.

Само шоу состоится 6 марта, там выступят пять финалистов, которых отберут по их заявкам. К слову, прежде чем выйти на сцену, молодые люди должны будут посетить занятия по постановке речи и стиля научного выступления. Более подробную информацию о мероприятии и критериях для участников можно узнать по телефону: 37-58-65.