2019-01-29T04:28:35+03:00
Общество

В Приамурье за 2018 год незаконно нарубили леса на 8 миллионов рублей

Было возбуждено 27 уголовных дел
Полина ОЗЕРОВА
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Более 8 миллионов рублей - таков ущерб за незаконную рубку деревьев в Приамурье за 2018 год. Всего за год было зафиксировано более 164 фактов незаконной рубки леса. Объем заготовленной древесины составил 1064 кубометра. Чаще всего черных лесорубов ловили в Зейском (62), Шимановском (23), Благовещенском (22) и Свободненском (21) районах. Было возбуждено 27 уголовных дел и составлено 125 административных протоколов.

За черными лесорубами в Приамурье следят с помощью дистанционного мониторинга, также территории патрулируют сотрудники лесничеств области совместно с полицией. К слову, планируется, что до 2028 года количество лесных инспекторов в области будет увеличено до нормативных показателей - 763 человека.

- Это позволит увеличить кратность патрулирования и соответственно свести к минимуму число нарушений, в том числе незаконных рубок. Для облегчения патрулирования в этом году будут приобретены семь лесопатрульных автомобилей, что позволит охватить большую площадь лесного фонда, - сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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