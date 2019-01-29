2019-01-29T05:05:24+03:00
Общество

Благовещенцы несколько дней не смогут ездить в Хэйхэ

Таможня не будет работать из-за китайского Нового года
Юлия ГОМАН
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Пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ не будет работать с 4 по 6 февраля. Причем как грузовое, так и пассажирское направление. А все потому, что грядет Новый год - китайский, и в Поднебесной готовятся его отмечать. Об этом туристов предупреждает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

- В обычном режиме таможня возобновит работу в четверг, 7 февраля. Что касается предпраздничного дня - 3 февраля, уведомлений об изменении расписания в эту дату не поступало, однако, вероятно, этот рабочий день в КНР будет сокращенным, - сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы случайно не застрять в другой стране, амурчанам советуют заранее уточнять расписание автобусов. Телефон справочной службы ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО»: 59-57-64. Также в минэкономразвития области подготовили памятку для туристов, отправляющихся в Китай, с телефонами служб, в которые можно обратиться, если вам понадобится помощь. Найти ее можно на сайте министерства.

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