2019-01-29T08:01:48+03:00
Общество

Амурчан призывают жаловаться на псевдокафе, где торгуют алкоголем

Информацию о нарушителях принимает министерство экономического развития области
Полина ОЗЕРОВА
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Жителям Приамурья предлагают жаловаться на незаконную продажу алкоголя в так называемых буфетах и барах, которые таковыми не являются. Они регистрируются как объекты общепита, чтобы торговать спиртным в ночное время. Продажа такими организациями алкоголя и вынос его за пределы помещения такого псевдокафе считаются нарушением лицензионных требований. О таких случаях и просят сообщать в министерство экономического развития и внешних связей области.

- Для этого необходимо заполнить форму обращения, приложить кассовый чек и представить для засвидетельствования (фотосъемка, оформление акта осмотра) приобретенную продукцию. Оформление документов будет проведено в вашем присутствии, в том числе представленные вами товары будут сразу возвращены, - сообщает пресс-служба правительства области.

Информацию будут принимать по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, каб. 211. По всем вопросам можно обращаться по следующим телефонам: 8 (4162) 22-44-07 и 22-44-26. Форму обращения можно посмотреть на сайте economy.amurobl.ru.

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