Новый зампред правительства Приамурья будет отвечать за строительство, ЖКХ и транспорт

СЕГОДНЯ 02:12 2019-01-30T02:25:52+03:00

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В правительстве Амурской области новое назначение. Павел Матюхин назначен заместителем председателя правительства. Павел Владимирович будет курировать такие направления, как строительство транспорт и ЖКХ. Об этом губернатор Василий Орлов объявил на расширенном заседании.

К исполнению обязанностей Павел Матюхин приступил с 29 января. Пресс-служба правительства региона сообщает, что ранее он занимал должность руководителя городского управления капитального строительства Благовещенска, затем возглавлял областное управление экономического развития и инвестиций. А в последнее время был советником губернатора на общественных началах.

Павел Матюхин родился в поселке Новобурейский, окончил Дальневосточный технологический институт и Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ.

К слову, на прошедшем заседании правительства также стало известно о том, что министерство транспорта и строительства разделили на два ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU