Новый зампред правительства Приамурья будет отвечать за строительство, ЖКХ и транспорт
В правительстве Амурской области новое назначение. Павел Матюхин назначен заместителем председателя правительства. Павел Владимирович будет курировать такие направления, как строительство транспорт и ЖКХ. Об этом губернатор Василий Орлов объявил на расширенном заседании.
К исполнению обязанностей Павел Матюхин приступил с 29 января. Пресс-служба правительства региона сообщает, что ранее он занимал должность руководителя городского управления капитального строительства Благовещенска, затем возглавлял областное управление экономического развития и инвестиций. А в последнее время был советником губернатора на общественных началах.
Павел Матюхин родился в поселке Новобурейский, окончил Дальневосточный технологический институт и Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ.
К слову, на прошедшем заседании правительства также стало известно о том, что министерство транспорта и строительства разделили на два ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU