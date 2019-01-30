В правительстве Амурской области появились два новых министерства

СЕГОДНЯ 02:24 2019-01-30T02:25:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта и строительства Приамурья разделили на два ведомства. Теперь в правительстве региона появилось два отдельных министерства: транспорта и дорожного хозяйства, а также строительства и архитектуры. Об этом объявил губернатор Василий Орлов на расширенном заседании правительства 29 января.

- Данное решение позволит ускорить реализацию социально-значимых проектов с максимальным привлечением средств федерального бюджета, сконцентрировать усилия строительных организаций на выполнение задач национальных проектов, сформированных в соответствии с «майскими указами» президента Российской Федерации, - добавил Василий Александрович.

Как уточняет пресс-служба правительства, минстрой области возглавил Игорь Карзунин, а министерство транспорта и дорожного хозяйства – Александр Зеленин.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства возглавил Александр Зеленин. Фото: Правительство Амурской области.

Напомним, на заседании правительства губернатор также объявил о назначении Павла Матюхина на должность зампреда.

ИСТОЧНИК KP.RU