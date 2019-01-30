Амурские следователи возбудили дело по факту смерти человека при возгорании газового баллона

СЕГОДНЯ 05:42 2019-01-30T05:42:58+03:00

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В Благовещенске скончался один из рабочих, пострадавших во время пожара на территории «Хладокомбината». Напомним, 28 января на одном из складов загорелся газовый баллон, пострадали три человека. Двоих из них увезли в больницу, третий от госпитализации отказался. На следующее утро один из доставленных в больницу мужчин скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- В настоящее время следственной группой проведен осмотр места преступления, для установления причин возгорания назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Расследование уголовного дела еще продолжается. Ранее ЧП прокомментировало руководство «Хладокомбината». В официальном сообщении говорилось, что склад арендует сторонняя организация, и он находится в ее ведении. А также, что возгорание случилось в результате нарушения техники пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU