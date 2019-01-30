Погода в Приамурье на 31 января: усиление ветра до 12-17 метров в секунду

СЕГОДНЯ 08:03 2019-01-30T09:38:18+03:00

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В последний день января в Благовещенске и Приамурье усилится ветер. Об ухудшении погоды благовещенцев предупреждает городское управление по делам ГО ЧС со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, по области 31 января ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. В Благовещенске будет немного спокойнее - всего до 13 метров в секунду. Сообщается также, что в областном центре завтра прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит -22…-24 градуса, днем -13…-15.

На сатйе ГУ МЧС России по Амурской области сообщается, что по области также ожидается переменная облачность, а ночью местами слабый и умеренный снег. Слабый снег также ожидается днем местами по восточным районам. Температура ночью опустится до -23…-28 градусов, а местами и вовсе до -33…-38. Днем будет теплее - 15-20 градусов мороза, местами до -25…-30.

ИСТОЧНИК KP.RU