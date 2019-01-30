В Приамурье из-за утечки газа в коллекторе пострадали двое рабочих

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-30T09:22:31+03:00

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ЧП случилось сегодня, 30 января, в амурском городе Зея. Здесь в канализационном коллекторе на глубине восемь метров произошла утечка газа. Это случилось во время ремонтных работ, их проводили сотрудники теплоэнергетической компании. Пострадали двое рабочих, им понадобилась помощь спасателей и медиков.

На место происшествия выехала дежурная смена спасателей города Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, а также местные полицейские. Спасателям пришлось работать в костюмах газодымозащитной службы, однако вытащить пострадавших у них сперва не получилось. Пришлось спускать вниз веревку, с помощью которой рабочих удалось вытащить из колодца.

«Двоих мужчин передали сотрудникам скорой помощи, их состояние здоровья удовлетворительное. Амурчане доставлены в ЦРБ г. Зея», - сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ на своей странице в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU