В благовещенской детской поликлинике №4 завершился капремонт

СЕГОДНЯ 01:51 2019-01-31T01:52:25+03:00

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В детской поликлинике №4 в Благовещенске отремонтировали все кабинеты и коридоры. Теперь здесь обновленный интерьер, есть даже хорошая игровая комната. Но самое главное, сюда поступило новое современное оборудование для юных пациентов - УЗИ-аппараты, ЭКГ, ретинальная камера, лазерный офтальмологический аппарат и другое.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, поликлинику после капремонта осмотрел губернатор Приамурья Василий Орлов:

- Я считаю, что у нее хорошие шансы стать образцовой на территории города и быть примером в вопросе модернизации областной педиатрической службы. Ремонт и приобретение нового современного оборудования - это большие затраты. Педиатрии мы уделяем большое внимание и не намерены экономить средства на здоровье детей. Мы сегодня обсудили перспективы аналогичных ремонтов в учреждениях здравоохранения города и области: до конца года ремонт пройдет в поликлинике №1, также у нас серьезные планы в части переезда детской областной поликлиники на территорию детской областной больницы.

Теперь маленьким пациентам будет не так скучно ждать своей очереди. Фото: Правительство Амурской области

Напомним, ремонт в поликлинике продолжался несколько месяцев. В это время врачи принимали пациентов в здании детской городской больницы и на втором этаже КИЗа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 11292 ребенка до 18 лет обслуживается в поликлинике №4

- 49 врачей и 64 средних медработника трудятся здесь

- помощь детям оказывается по 22 специальностям

ИСТОЧНИК KP.RU