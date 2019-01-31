В Тындинском районе Приамурья случилось небольшое землетрясение

СЕГОДНЯ 03:31 2019-01-31T03:31:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 января, в Амурской области, на территории Тындинского района, случилось землетрясение. Его зафиксировала сейсмостанция РАН Республики Саха (Якутия). Сообщается, что его магнитуда - три. Эпицентр сейсмособытия находится недалеко от села Усть-Уркима - в радиусе 4,4 километра.

К счастью, землетрясение было незначительным. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области, в населенных пунктах Тындинского района оно и вовсе не ощущалось. Жертв и разрушений не оказалось, а все объекты жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU