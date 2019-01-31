В Приамурье полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой

СЕГОДНЯ 05:31 2019-01-31T05:31:28+03:00

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Амурским полицейским пришлось пуститься в погоню за нарушителем. Это случилось на 23 километре автодороги Ивановка – Поздеевка. Сотрудники ДПС хотели остановить один из автомобилей, но водитель их требование не выполнил. Мужчина наоборот увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские, включив сирену, поехали за ним.

Во время погони полицейские несколько раз по громкоговорителю повторяли требование остановиться. Нарушитель же продолжал гнать, периодически выезжая на встречную полосу. Тогда полицейским пришлось достать табельное оружие и, сделав еще одно предупреждение, стрелять - сперва в воздух, а потом и по колесам.

- После этого транспортное средство снизило скорость и стало останавливаться на обочине. На ходу из машины выскочил водитель и попытался убежать. Инспектор ДПС догнал его и задержал, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

23-летнего нарушителя доставили в отдел полиции, где на него составили материалы по восьми административным нарушениям. Мировой судья признал его виновным и назначил наказание - административный арест на 14 суток. За несколько других нарушений водитель плюс к этому получил еще и штрафы. Часть материалов еще находится на рассмотрении. Кроме того, автомобиль лихача отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU