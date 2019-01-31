2019-01-31T05:31:28+03:00
Происшествия

В Приамурье полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой

Водитель в Ивановском районе пытался скрыться от экипажа ДПС
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Амурским полицейским пришлось пуститься в погоню за нарушителем. Это случилось на 23 километре автодороги ИвановкаПоздеевка. Сотрудники ДПС хотели остановить один из автомобилей, но водитель их требование не выполнил. Мужчина наоборот увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские, включив сирену, поехали за ним.

Во время погони полицейские несколько раз по громкоговорителю повторяли требование остановиться. Нарушитель же продолжал гнать, периодически выезжая на встречную полосу. Тогда полицейским пришлось достать табельное оружие и, сделав еще одно предупреждение, стрелять - сперва в воздух, а потом и по колесам.

- После этого транспортное средство снизило скорость и стало останавливаться на обочине. На ходу из машины выскочил водитель и попытался убежать. Инспектор ДПС догнал его и задержал, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

23-летнего нарушителя доставили в отдел полиции, где на него составили материалы по восьми административным нарушениям. Мировой судья признал его виновным и назначил наказание - административный арест на 14 суток. За несколько других нарушений водитель плюс к этому получил еще и штрафы. Часть материалов еще находится на рассмотрении. Кроме того, автомобиль лихача отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели искали замерзающую амурчанку по скриншоту с программы «2Гис»
Жители амурского села пожаловались в прокуратуру на холод в домах, школе и детском саду
Эпидемии гриппа и ОРВИ подбираются к Приамурью
В Тындинском районе Приамурья случилось небольшое землетрясение
В благовещенской детской поликлинике №4 завершился капремонт
В Приамурье из-за утечки газа в коллекторе пострадали двое рабочих
Погода в Приамурье на 31 января: усиление ветра до 12-17 метров в секунду
Амурские следователи возбудили дело по факту смерти человека при возгорании газового баллона
В правительстве Амурской области появились два новых министерства
Новый зампред правительства Приамурья будет отвечать за строительство, ЖКХ и транспорт
Амурчан призывают жаловаться на псевдокафе, где торгуют алкоголем
Благовещенцы несколько дней не смогут ездить в Хэйхэ