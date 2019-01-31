Эпидемии гриппа и ОРВИ подбираются к Приамурью

СЕГОДНЯ 05:44 2019-01-31T05:44:31+03:00

Две школы в Белогорском районе были вынуждены закрыть

Изменить размер текста: A A

В соседних с Амурской областью регионах лютуют грипп и ОРВИ. В Забайкалье у 94% пациентов, обратившихся с подозрением на эти заболевания, выявлен «свиной грипп». В Еврейской автономии эпидемический порог заболеваемости превышен уже на 133%. В Биробиджане все школы закрыли на карантин.

В Белогорском районе Амурской области тоже временно закрыли две школы и детский сад, однако эпидемии в регионе пока нет. Тем не менее, региональное управление Роспотребнадзора усилило надзор за соблюдением температурного режима на социальных объектах. Как сообщили на сайте ведомства, температура там должна находиться на таких уровнях:

- в игровых младших, средних и старших групп детсадов - 21-23 градуса;

- во всех спальнях детсадов - 19-20 градусов;

- в классах общеобразовательных учреждений - 18-24 градуса;

- в помещениях для отдыха в детдомах - не ниже 20 градусов;

- в жилых комнатах в организациях соцобслуживания людей пожилого возраста, с ограниченными возможностями и инвалидов - 20-22 градуса.

О несоблюдении нормативов можно сообщить через раздел «Прием обращений» на сайте Амурского управления Роспотребнадзора, а также письмом по адресу: г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30. Телефон горячей линии: 8 (4162) 20-20-20.

ИСТОЧНИК KP.RU