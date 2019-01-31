Жители амурского села пожаловались в прокуратуру на холод в домах, школе и детском саду

СЕГОДНЯ 06:05 2019-01-31T06:05:52+03:00

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Амурчане, живущие в селе Чалганы, пожаловались в прокуратуру на нарушения температурного режима. Последовала проверка, которая показала, что на местной котельной в декабре 2018 года действительно допускались отклонения температуры теплоносителя. В результате этого в 18 жилых домах температура опустилась аж до 14 градусов. Холодно было также в сельской школе, детском саду, доме культуры и фельдшерско-акушерском пункте.

Районный прокурор направил в суд иск, чтобы обязать теплоснабжающую организацию соблюдать утвержденный график температуры теплоносителя на всем протяжении отопительного сезона. Требования прокурора суд удовлетворил.

- Теплоснабжающей организацией приняты меры по исполнению судебного решения: персонал котельной дополнен дополнительными работниками, обеспечена необходимая техника. В настоящее время температурный режим соответствует нормативному, - сообщает прокуратура Амурской области.

Кроме того, в отношении руководителя проштрафившейся организации возбуждено административное дело за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

ИСТОЧНИК KP.RU