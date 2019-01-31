2019-01-31T07:09:44+03:00
Происшествия

Спасатели искали замерзающую амурчанку по скриншоту с программы «2Гис»

Машина женщины слетела с дороги между селами Марково и Игнатьево
Юлия ГОМАН
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Жительница Приамурья попала в беду в Благовещенском районе. В 00.05 ночи спасателям поступило сообщение, что между селами Игнатьево и Марково с трассы слетела иномарка, а находившейся в ней женщине нужна помощь. Шутка ли: на улице зима, а амурчанка одета не по погоде, да и бензин в машине заканчивается. К счастью, ей удалось дозвониться до службы спасения и сделать скриншот на телефоне с программы «2Гис» - так спасатели смогли установить ее местонахождение.

На помощь женщине выехала дежурная смена пожарного поста при ПЧ № 41 села Михайловка. Да не просто так, а во главе с начальником поста Русланом Кононовым. Прибыв на место, пожарные не нашли там застрявшую машину. Тогда начальник решил продолжить поиски. Двое мужчин пошли по полю пешком, дорогу освещали фонариками. Увидели машину и замерзающую в ней амурчанку они только через три километра.

- Как оказалось, благовещенка решила срезать путь и повернула на проселочную дорогу через поле. Чуть позже она поняла, что заблудилась в темноте. Решив развернуться, автоледи заехала колесом на насыпь, ушла в занос и слетела с дороги, - сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

К слову, вытаскивать автомобиль из ямы пожарным помогали военные. Ушло на это несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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