Благовещенца осудили за мошенничество с соей на миллион рублей

СЕГОДНЯ 02:55 2019-02-01T02:56:26+03:00

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Благовещенский городской суд вынес приговор 31-летнему мужчине, которого судили за мошенничество в особо крупном размере. Благовещенец попался на том, что похитил 68,88 тонны сои на общую сумму более 1 миллиона рублей. Провернуть дело ему помогли знания в сфере оптовых закупок сельхозпродукции.

Потерпевшему он представился представителем организации, которая якобы хочет купить у него сою. Назвал вымышленное имя Павел. Для достоверности он нашел в интернете реквизиты общества-покупателя, сведения о его гендиректоре, образец печати и паспортные данные некоего Павла, которые он изменил для себя с помощью компьютерной программы. После этого он составил липовый договор поставки и доверенность. Параллельно с этим мужчина нашел потенциального покупателя на сою. Ему он сказал, что продаст ему товар за меньшую стоимость, а забрать его можно у потерпевшего на базе. Покупатель сою вывез, а после этого продавец выяснил, что его обманули.

- При назначении наказания суд учел обстоятельства дела и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Амурской области. - Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU