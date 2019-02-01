В Приамурье для поддержки предпринимателей создают единый портал

СЕГОДНЯ 04:41 2019-02-01T04:41:30+03:00

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В Амурской области идет работа над созданием единого портала для поддержки предпринимательства. Здесь можно будет найти любую необходимую информацию: субсидии, контакты организаций, мероприятия и так далее.

- В регионе есть почти сотня сайтов для предпринимателей. Каждая организация еженедельно обновляет информацию о своих услугах, мерах поддержки, мероприятиях и т.д. Вся эта информация настолько разрознена и не систематизирована, что вызывает трудности в ее поиске. Чтобы решить эту проблему, мы создаем единый портал для бизнеса, - объяснила необходимость такого ресурса министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова.

На новом портале будет лента новостей, планы обучающих семинаров, информация о недвижимости и финансовой помощи, база вакансий и не только. Сайт даже поможет предпринимателю выбрать программу льготного кредитования, получить гарантию или поручительство. Кстати, сами бизнесмены также могут высказаться, что необходимо еще сделать на портале. Предложения будут приниматься до 4 февраля по этой ссылке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU