Для благовещенских малышей откроют дополнительные ясельные группы

СЕГОДНЯ 04:45 2019-02-02T04:45:30+03:00

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К началу нового учебного года в Благовещенске планируют открыть две дополнительные группы для самых маленьких воспитанников в 50-м и 55-м детских садах.

- Подбираются не просто свободные помещения - они должны располагаться рядом со стационарным зданием детского сада, на которое и ляжет основная нагрузка. Кроме того, необходимо обеспечить доставку питания в созданные группы и проведение различных мероприятий с малышами. Все это будет решаться силами детских садов, за которыми и будут закреплены дополнительные помещения, - отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

В освобождаемом четырехкомнатном помещении на улице Ленина, 238, к примеру, планируют оборудовать все, что необходимо для работы яслей: буфетную, игровую, спальную зону, а также санузел и раздевалку. Общая площадь помещения – 86,7 квадрата, что позволит принять 25 детей. Группа будет закреплена за детским садом № 55.

И еще одна новость не может не порадовать молодых благовещенских родителей, проживающих в микрорайоне «Солнечный»: там также решили построить новый детский сад на 120 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU