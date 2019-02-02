Одиноким благовещенским пенсионеркам к 8 Марта подарят цветы

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-02T07:58:09+03:00

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Накануне Международного женского дня благовещенский активист Игорь Меметов собирается запустить цветочную акцию и одарить представительниц прекрасного пола тюльпанами. Общественник уже два года подряд в преддверии праздника на улицах областного центра раздает женщинам цветы. Этот год не станет исключением, но теперь волонтеры уделят особое внимание одиноким бабушкам.

- Мы планируем устроить небольшой концерт в Благовещенском комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта», который находится на улице Рабочая, 95, - рассказал Игорь Меметов. - К доброму делу подключились ученики Алексеевской гимназии, ребята расскажут стихи, исполнят песни и подарят бабушкам вместе с тюльпанами поздравительные открытки, изготовленные своими руками.

- На сегодняшний день у меня есть 10 тысяч рублей. Этого хватит лишь на 170 тюльпанов. Цена одного цветка - 59 рублей. Прошу, не будьте равнодушны и примите участие в этой доброй акции, - призывает Игорь Меметов.

Все, кто желает поучаствовать в проекте и оказать посильную помощь, могут связаться с инициатором акции по номеру телефона: 8-929-491-14-07, чтобы подробнее узнать, как оказать содействие.

ИСТОЧНИК KP.RU