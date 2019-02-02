Красная книга Приамурья пополнилась редкими видами птиц и животных

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-02T08:38:46+03:00

В последний раз она обновлялась в 2012 году

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В Красную книгу Амурской области внесены два вида редких птиц - травник и китайский ремез, а также длиннохвостая мышовка, обитающая на западе региона, - такое постановление подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

- В последний раз региональная Красная книга обновлялась в 2012 году. В связи с этим возникла необходимость исключения некоторых видов из перечней и включение в них новых видов. В отношении каждого из них профильные специалисты предварительно проводили исследования, затем дали заключения, - пояснил начальник отдела управления животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Также в списки охраняемых попали пять видоврастений: селезеночник Фори, фиалка тихоокеанская, протовудсия маньчжурская, многорядник укореняющийся и плаунок России, и три вида грибов: обыкновенная веселка, пикнопореллус бело-желтый и трутовик зонтичный.

Вместе с тем Красную книгу покинули и больше не считаются редкими и охраняемыми некоторые виды птиц. К примеру, угрозы популяции пернатого хищника хохлатого осоеда специалисты уже не видят - сокращение численности этой птицы в последние годы не наблюдается. Исключили и воробьиного сыча, численность которого также не падает уже много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU