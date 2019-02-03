Амурские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
В Белогорске при пожаре чуть не погиб мужчина, он отравился угарным газом. Инцидент произошел 1 февраля. Днем загорелась квартира на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме. На место выехали пожарные.
Когда боевые расчеты прибыли к дому, где произошло возгорание, из квартиры уже шел густой дым. Открытый огонь пожарные потушили за шесть минут. В результате пожара в двухкомнатной квартире была повреждена комната площадью около 18 квадратных метров. Остальное пространство квартиры закопчено, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.
Пожарные спасли 56-летнего мужчину. Он отравился угарным газом. Его передали медикам и отправили в городскую больницу.
В ликвидации пожара приняли участие два боевых расчета и автолестница пожарно-спасательной части №4 Белогорска.
По предварительной версии причиной возгорания стала неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU