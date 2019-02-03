Амурские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 03:00 2019-02-03T03:00:01+03:00

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В Белогорске при пожаре чуть не погиб мужчина, он отравился угарным газом. Инцидент произошел 1 февраля. Днем загорелась квартира на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме. На место выехали пожарные.

Когда боевые расчеты прибыли к дому, где произошло возгорание, из квартиры уже шел густой дым. Открытый огонь пожарные потушили за шесть минут. В результате пожара в двухкомнатной квартире была повреждена комната площадью около 18 квадратных метров. Остальное пространство квартиры закопчено, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

Пожарные спасли 56-летнего мужчину. Он отравился угарным газом. Его передали медикам и отправили в городскую больницу.

В ликвидации пожара приняли участие два боевых расчета и автолестница пожарно-спасательной части №4 Белогорска.

По предварительной версии причиной возгорания стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU