2019-02-03T03:00:01+03:00
Происшествия

Амурские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Он отравился угарным газом
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Белогорске при пожаре чуть не погиб мужчина, он отравился угарным газом. Инцидент произошел 1 февраля. Днем загорелась квартира на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме. На место выехали пожарные.

Когда боевые расчеты прибыли к дому, где произошло возгорание, из квартиры уже шел густой дым. Открытый огонь пожарные потушили за шесть минут. В результате пожара в двухкомнатной квартире была повреждена комната площадью около 18 квадратных метров. Остальное пространство квартиры закопчено, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

Пожарные спасли 56-летнего мужчину. Он отравился угарным газом. Его передали медикам и отправили в городскую больницу.

В ликвидации пожара приняли участие два боевых расчета и автолестница пожарно-спасательной части №4 Белогорска.

По предварительной версии причиной возгорания стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24