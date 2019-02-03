Семейная пара из Приамурья организовала наркопритон

СЕГОДНЯ 06:46 2019-02-03T06:46:09+03:00

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Весной 2018 года в селе Екатеринославка амурчанка продала двум людям ацетилированный опий, который является наркотическим веществом. Также она с сожителем организовала наркопритон.

Выяснилось, что они договаривались с людьми, которые принимают наркотики, по телефону о возможности посещения притона и необходимости приобретения ингредиентов для изготовления наркотического вещества. За то, что наркозависимые использовали данное помещение, пара получала оплату в виде дозы, сообщает прокуратура Амурской области.

30 января этого года дело было рассмотрено в суде. Октябрьский районный суд признал пару виновной по части 2 статьи 232 УК РФ «Содержание притона для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Женщина, кроме этого, была осуждена по части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств».

Суд учел все обстоятельства дела. Мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев, а его сожительница – к лишению свободы на четыре года. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU