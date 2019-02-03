В Белогорске станет меньше муниципальных служащих

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-03T10:59:19+03:00

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На заседании горсовета приняли решение об изменениях структуры исполнительной власти. Ольга Сапожникова, замглавы по вопросам местного самоуправления, отметила, что это не приведет к увеличению числа работников, а наоборот уменьшит количество муниципальных служащих со 172 до 137.

Кроме того, это не потребует дополнительных финансовых затрат и не приведет к превышению норматива расходов на содержание органов самоуправления города. Целью изменений является оптимизация структур местного самоуправления.

- Суть методики в том, что в штате не должно быть работников, исполнение полномочий которых не связаны с прохождением муниципальной службы. Таким образом, необходимо из штатного расписания администрации вывести работников, обязанности которых не связаны с решением вопросов местного значения в рамках Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - объяснила замглавы.

Оптимизация по переводу муниципальных служащих на должности, не относящиеся к муниципальной службе, уже проводилась в 2014 году. В настоящее время таких должностей 38. В основном это бухгалтеры, экономисты, юристы, специалисты, выполняющие обязанности делопроизводителей и секретарей, сообщает администрация Белогорска.

Однако есть необходимость в создании муниципального казенного учреждения, которое будет работать в сфере правового обеспечения. Оно не будет являться структурным подразделением, но в него войдут все юристы органов самоуправления. Это позволит оптимизировать структуру администрации и объединить специалистов юридической сферы, что повысит производительность труда.

ИСТОЧНИК KP.RU