Приамурью больше не грозит потоп из-за оползня на реке Бурее

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-04T06:31:31+03:00

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Утром в понедельник амурские спасатели обрадовали: «Водичка пошла на месте схода оползня на р. Бурея». Чтобы пробить протоку в завале военным пришлось совершить несколько подрывов. В итоге после четвертого по счету, который произвели в 1 февраля, ширина протоки составила 30-35 метров, длина - 200 метров, а глубина - 20 метров. Объем воды составляет 600 кубических метров в секунду, так что Бурейская ГЭС снова работает в штатном режиме. Теперь осталось только расширить протоку, чтобы вернуть ее к первоначальному руслу. Завершить эти работы планируется к 18 февраля, сообщает Минобороны.

Напомним, оползень, который случился еще в декабре, повлиял на уровень воды в Бурее, а подо льдом на водохранилище образовались опасные пустоты. Была вероятность подтопления по весне близлежащих населенных пунктов. В Бурейском районе даже ввели режим ЧС, а амурчанам запретили выходить на лед. Судя по всему, теперь опасность миновала. О том, что угрозы подтопления населенных пунктов нет, сказал и губернатор Василий Орлов на оперативном совещании на прошлой неделе.

К слову, за время с начала действия режима ЧС амурские спасатели не пустили на лед Бурейского водохранилища более 500 человек и 46 машин, кроме того, со льда вывели 26 рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU