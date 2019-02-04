До Приамурья добрался грипп: подтверждено 13 случаев заболевания

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-04T07:42:20+03:00

В школах и садиках усилили «утренние фильтры» и ввели масочный режим

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В Амурской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Причем в лаборатории уже подтвердили 13 случаев заболевания именно гриппом типа А(H1N1)09 и А(H3N2).

- Наиболее активное распространение заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в городах Благовещенске, Райчихинске, Тынде, Белогорском и Завитинском районах, - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируется вплоть до конца февраля. И хотя эпидпорог еще не превышен, но противоэпидемические мероприятия в регионе уже начались. К примеру, в школах и садиках усилили «утренние фильтры», ввели масочный режим и так далее.

К слову, ситуацию обсуждали в эфире радио «КП - Благовещенск» (100.6 FM). В частности, благовещенские родители пожаловались, что после введения масочного режима стало сложно найти медицинские маски. В городских аптеках успокаивают: маски заказали, хватит всем.

ИСТОЧНИК KP.RU