В Благовещенске при столкновении двух иномарок пострадал 9-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-04T10:50:32+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось в Благовещенске днем 3 февраля. На нерегулируемом перекрестке Кузнечная - Шилова столкнулись две иномарки Toyota Aqva и Mazda Demio. Одна из машин, судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, - такси. В результате происшествия травмы получил не только 9-летний пассажир Toyota Aqva, но и водитель такси. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает амурчанам о необходимости соблюдать ПДД. Особенно когда дело касается безопасности юных участников дорожного движения. Как сообщает городской отдел ГИБДД, в прошлом году в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 43 ДТП с участием юных пассажиров. Два ребенка погибли, еще 47 получили различные травмы. В 2019 году дети продолжают подвергаться опасности на амурских дорогах. Причем преимущественно это происходит при столкновении автомобилей на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, а так же из-за превышения скорости - то есть по вине взрослых, находящихся за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU